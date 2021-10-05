Zirvenin sahibi Bakasetas

Trabzonspor'un maestrosu şov yapıyor. Kayserispor karşılaşmasında 2 gol kaydederek takımını galibiyete taşıyan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 12 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımında skora en çok katkı sağlayan isim oldu.
Trabzonspor'un maestrosu şov yapıyor. Kayserispor karşılaşmasında 2 gol kaydederek takımını galibiyete taşıyan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 12 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımında skora en çok katkı sağlayan isim oldu.