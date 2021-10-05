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Zirvenin sahibi Bakasetas

Trabzonspor'un maestrosu şov yapıyor. Kayserispor karşılaşmasında 2 gol kaydederek takımını galibiyete taşıyan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 12 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımında skora en çok katkı sağlayan isim oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 06:50
Zirvenin sahibi Bakasetas
Trabzonspor'un maestrosu şov yapıyor. Kayserispor karşılaşmasında 2 gol kaydederek takımını galibiyete taşıyan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 12 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımında skora en çok katkı sağlayan isim oldu.
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