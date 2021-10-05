Genel Kurul tarihi

50. Olağan Divan Genel Kurul toplantısının tarihi belli oldu. Genel Kurul'un 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 10.00'da Ziyabey Tesisleri Lokali'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Ekim 2021 Cuma günü 13.30'da çoğunluk aranmaksızın Zorlu Grand Otel Authentic Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.
50. Olağan Divan Genel Kurul toplantısının tarihi belli oldu. Genel Kurul'un 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 10.00'da Ziyabey Tesisleri Lokali'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Ekim 2021 Cuma günü 13.30'da çoğunluk aranmaksızın Zorlu Grand Otel Authentic Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.