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Genel Kurul tarihi

50. Olağan Divan Genel Kurul toplantısının tarihi belli oldu. Genel Kurul'un 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 10.00'da Ziyabey Tesisleri Lokali'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Ekim 2021 Cuma günü 13.30'da çoğunluk aranmaksızın Zorlu Grand Otel Authentic Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 06:50
Genel Kurul tarihi
50. Olağan Divan Genel Kurul toplantısının tarihi belli oldu. Genel Kurul'un 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 10.00'da Ziyabey Tesisleri Lokali'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Ekim 2021 Cuma günü 13.30'da çoğunluk aranmaksızın Zorlu Grand Otel Authentic Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.
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