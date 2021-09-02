Yenilik yaradı

Kiralık ve sözleşmeli 14'ü genç toplamda 24 oyuncusu ile yollarını ayırıp, 9 ismi kadrosuna katan Trabzonspor'a değişim yaradı. Süper Lig'de geride kalan sezonda 8 haftada tek galibiyeti bulunan Fırtına, bu dönem ise üç hafta sonunda 9 puan ile lider. Ekuban, Marlon, Baker, Afobe, Diabate, Flavio, Hosseini, Campi, Kamil Ahmet, Ahmet, Abdurrahim, Anıl, Safa, Koray, Hakan, Behlül, Muhammet, Kerem, Tunahan, Atakan, Furkan, Ahmet, Taha ve Faruk olmak üzere 24 futbolcusu ile yollarını ayıran bordo-mavililer; Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, Dorukhan, İsmail, Cornelius, Siopis ve Denswil'i aldı.