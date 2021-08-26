Haberler Trabzonspor Roma Trabzonspor maçı izle | ATV canlı izle (Roma - TS maçı canlı)

Roma Trabzonspor maçı izle | ATV canlı izle (Roma - TS maçı canlı)

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, Roma'da alacağı galibiyetle büyük bir zafere imza atmak ve Türkiye'ye turla dönmek istiyor. Trabzonspor'un Roma maçını ATV'den ve haberimizden canlı izleyebilirsiniz. İşte Roma -Trabzonspor maçına dair tüm detaylar, goller ve maç yayını... | Roma - Trabzonspor maçı izle

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 21:18 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 21:38
Roma Trabzonspor maçı izle | ATV canlı izle (Roma - TS maçı canlı)

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde zorlu bir maça çıkıyor. Trabzonspor, ilk maçtan şanssız bir şekilde mağlup olduğu turun rövanşında Roma ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve öğrencileri, Roma'dan tur ile dönmek istiyor. Bu zorlu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

>GOL | Roma 1-0 Trabzonspor

GOL | Roma 1-0 Trabzonspor


İLK 11'LER
ROMA: Santos, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Susperreguy, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Abraham

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius

Yedekler: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, A. Parmak, Yunus, A. Ömür, Yusuf, Koita, Djaniny.

ROMA - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bordo-mavililerin rövanş mücadelesi, 20.00'den itibaren ATV'den canlı yayınlanıyor.

SIOPIS, TRONDSEN VE CORNELIUS İLK 11'E
Abdullah Avcı, Roma'daki maç öncesi 11'ini değiştirdi. Deneyimli çalıştırıcı sol bekte büyük hatalar yapan İsmail Köybaşı'ne forma vermedi. Yerine hazırlık karşılaşmalarında bu alanda görev verdiği Anders Trondsen'e şans tanıdı. Orta alanda Berat Özdemir rotasyona girdi. Onun yerine de yeni transfer Manolas Siopis görev yapıyor. Andreas Cornelius 11'de.

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