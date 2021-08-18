Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler! Manolis Siopis, Ola Brynhildsen, Cristian Lema... | TS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

MANOLIS SIOPIS

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen Manolis Siopis ile anlaşma sağladı. Bordo-mavililer, Yunan orta saha oyuncusunu Trabzon'a davet etti.

EFECAN KARACA

Geçtiğimiz sezon transferi son anda iptal olan Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Efecan Karaca için Trabzonsporlu taraftarların sosyal medyada ısrarı sürüyor. Abdullah Avcı'nın da sıcak baktığı Efecan için yakın zamanda girişimler başlayacak.

NICOLAS N'KOULOU

Simon Deli transferini askıya alan bordo-mavililer bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Nicolas N'Koulou ile tekrar görüşmelere başladı.

GASTON SILVA

La Liga'da Huesca ile yollarını ayıran sol bek Gaston Silva ile Trabzonspor'un ilgilendiği duyuruldu. Oyuncunun menajeri, "Türkiye'den gelen bir teklifi değerlendiriyoruz. Gaston, Türk futbolunu gerçekten seviyor. Özellikle de Trabzonspor gibi önemli ve harika bir takımdan bahsediyorsak" dedi.

OLA BRYNHILDSEN

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı Molde mücadelesinda, Norveç temsilcisinin 22 yaşındaki genç yıldızı Ola Brynhildsen'i beğendi ve transfer için harekete geçti. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, bordo mavili kulübün kurmayları, Molde yetkililerine transfere ilişkin, "Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bize kiralayın. Parlatalım, bir sonraki satışından da size yüzde 25 pay verelim." dedi.

CRISTIAN LEMA

Bordo mavili takım, Arjantin ekibi Newell's Old Boys'ta top koşturan 31 yaşındaki tecrübeli stoper Cristian Lema'ya kanca attı.