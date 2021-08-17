Son dakika Trabzonspor haberleri | Fırtına için flaş yorum: Rakiplerine gereken mesajı verdi!

Trabzonspor ilk 11 dakikada attığı 2 golle oyunun kontrolün eline aldığı gibi maçın gollü olacağının da mesajını verdi. Özellikle sezon başında Molde deplasmanından dönüp, 3 gün sonra gittiği Malatya'da erken golle oyunun inisiyatifini eline alıp, karşılaşmanın temposunu istediği gibi belirledi bordo-mavililer. Savunma zafiyetleri; takım savunması, grup savunması ve bireysel savunmalarda halen devam ediyor. Malatyaspor gibi güçsüz bir takıma karşı bu kadar pozisyon vermesi, futbol adına çok doğru değil.

Hamsik , derin orta saha görevinde Berat'la beraber savunmanın önünde oyunu iyi kontrol etti. Yaptığı asist ve attığı golün dışında; aynı zamanda geri gelerek, tempoyu yükseltip düşürmesiyle de bordo-mavililer adına sahanın en iyisiydi. Hücumda problem çözebilecek anahtar oyuncular var Trabzonspor takımında. Atılan goller dışında hem yerleşik savunmada, hem set hücumundan hızlı toplu ve topsuz hücum geçişlerinde, hem de hücum bölgesinde doğru kombinasyonlar yapan bordo-mavililer, attığı gol kadar gol de kaçırdı.

Zaten genel olarak da bu sezon bu rakip yarı alanda, yani üst bölgede oynanacak oyunlarda gol bulmada çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum bordo-mavililerin. Bir de Cornileus takıma monte edilirse şu anki hücum seviyesinin de üzerine çıkacaklardır. İsmail Köybaşı hem fiziksel hem oyun anlamında hazır değil. Bu geçiş sürecinde Serkan'ın savunmanın sağ kenarında, Peres'in de sol kenarında oynaması şu an için daha mantıklı. Çünkü Malatyaspor toplu ve topsuz baskı bölgesini, İsmail'in üzerinden oluşturdu dün akşam. Bu bölgeden çok rahat pozisyonlar ürettiler. Trabzonspor, hücum çeşitliliğiyle, oynadığı güçlü oyunuyla, verdiği keyifle lige çok iyi başlangıç yaptığı gibi; rakiplerine de gereken mesajı verdi.