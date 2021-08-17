Şanssız Viking!

Bordo-mavili takımın Parma'dan uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği Andreas Cornelius dün siftah yaptı. Henüz yeni takımıyla iki idmana çıkan 28 yaşındaki forvet, 46. dakikada Gervinho'nun yerine oyuna girdi. Son derece istekli, savaşçı bir görüntü sergileyen Danimarkalı santrfor, uzatma anlarında ise büyük bir talihsizlik yaşadı. Kaleci ile karşı karşıya kalan yıldız futbolcu, vuruşunu yapsa da direğe takıldı.
Bordo-mavili takımın Parma'dan uzun uğraşlar sonucu transfer ettiği Andreas Cornelius dün siftah yaptı. Henüz yeni takımıyla iki idmana çıkan 28 yaşındaki forvet, 46. dakikada Gervinho'nun yerine oyuna girdi. Son derece istekli, savaşçı bir görüntü sergileyen Danimarkalı santrfor, uzatma anlarında ise büyük bir talihsizlik yaşadı. Kaleci ile karşı karşıya kalan yıldız futbolcu, vuruşunu yapsa da direğe takıldı. Tecrübeli oyuncu ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluştu. Düzgün bir şutla gol aradı. Vuruşu sol kale direğinden geri geldi. İlk maçında golle buluşmaya çok yaklaşan Andreas Cornelius pozisyon şanssızlığı yaşadı.