Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı: Meydan okumaya çıkıyoruz

Abdullah Avcı: Meydan okumaya çıkıyoruz

Bordo-mavili kulüp dün ‘Turun hikayesi’ şeklinde bir video ile Molde seyahatının detaylarını paylaştı. Avcı’nın maç öncesi talebelerine, “Meydan okumaya çıkıyoruz. Bu sene özel bir sene” dediği görüldü

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Abdullah Avcı: Meydan okumaya çıkıyoruz

Trabzonspor'dan Molde maçı sonrası tur paylaşımı... Bordo-mavili ekip, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Molde'yi penaltılarla eledi. Karadeniz ekibinin PlayOff'ta rakibi Roma oldu. Trabzonspor, turun hikayesini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yolculuğun anlatıldığı videoda teknik direktör Abdullah Avcı'nın soyunma odasında yaptığı konuşmaya da yer verildi. Başarılı hoca, maç öncesi futbolcularına, "Bu sene özel bir sene. Geçen yıldan beri çok önemli işler yapıyorsunuz. Mesafeyi hızlandırmak istiyorsak alacağımız bir galibiyet her yere çok farklı mesajlar verecektir. Meydan okumaya çıkıyoruz. Bunun ilk ayağı bugün ve kazanıp dönüyoruz. Bol şans diliyorum" diye seslendi.

SON DAKİKA