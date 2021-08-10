Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Andreas Cornelius'un maliyetini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Andreas Cornelius transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi.



İşte o açıklama;

Profesyonel futbolcu Andreas Evald Cornelius'un kulübümüze transferi konusunda, Parma Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, sözleşme fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4.873.500.-EUR + %5 Fifa dayanışma katkısı ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

1.5 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET ALACAK

Profesyonel futbolcu Andreas Evald Cornelius ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Yine anlaşma kapsamında, Türk kulübü olmaması şartıyla, Futbolcunun, 20.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.