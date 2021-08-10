Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe istedi Trabzonspor kaptı! Berkan Tuğ sağlık kontrolünden geçti

Transfer sezonunun en hızlı ekiplerinden olan Trabzonspor Kulübü altyapısına da transferler yapmaya devam ediyor. Bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele edecek olan U19 takımı için Fransa'dan Berkan Tuğ transfer edildi.

18 yaşındaki Fransa Creutzwald doğumlu oyuncuyu Trabzon'a getiren ve 2 günlük kısa bir deneme programına alan Bordo Mavili takımın kurmayları Berkan'ın performansına tam not verdi. 61 Saat'in haberine göre Berkan'ın performansından memnun kalan Bordo Mavili takım Metz 2. takımında forma giyen oyuncuyla resmi sözleşme imzalama kararı aldı.

Sağ ayağını kullanan sol kenar oyuncusu Berkan Tuğ geçtiğimiz gün bir dizi sağlık kontrollerinden geçirildi.

Oyuncu Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelerek kendisini Trabzonspor'a bağlayan 3 yıllık resmi sözleşmeyi lmzaladı.

TEKLİFLER GELDİ AMA...

Oyuncuya Altınordu, Bursaspor ve Fenerbahçe'nin de davet gönderdiği ancak ailesinin Trabzonspor altyapısında gelişimini tamamlayacağına inandığı için Trabzonspor'u tercih ettiği gelen bilgiler arasında..