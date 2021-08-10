Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un rövanş hazırlıkları sürüyor!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un rövanş hazırlıkları sürüyor!

Son dakika spor haberi: Bordo mavililer 12 Ağustos Perşembe günü, Norveç temsilcisi Molde ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki rövanş maçı için hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 16:02
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un rövanş hazırlıkları sürüyor!

Trabzonspor, 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde takımına konuk olacağı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknikle bağlantılı reaksiyon, ardından da 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi.

Rondo çalışmaları ile devam eden antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Yarın sabah Trabzon'dan Norveç'e hareket edecek takım, Molde'de yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


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