Şehitlerimize başsağlığı

Fırat Kalkanı bölgesinde kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Bordo-mavili kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.
Fırat Kalkanı bölgesinde kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Bordo-mavili kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.