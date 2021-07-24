Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Grejohn Kyei sürprizi! Ekuban detayı...

Gana medyasında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre Servette'nin Fransız golcüsü, geçtiğimiz sezon 38 maçta 14 gol atarken 6 da asist yaptı. Gana medyası, yıldız oyuncunun geçen sezonki performansı sonrasında takımdan ayrılacağına işaret etti. Haberde, Fransa Ligi ekiplerinden St. Etienne, Sochaux ve Marsilya'nın da yıldız oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi. Trabzonspor, Ekuban'ı satarak golcü transferine kaynak oluşturmak istiyor.