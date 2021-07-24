Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Grejohn Kyei sürprizi! Ekuban detayı...

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Grejohn Kyei sürprizi! Ekuban detayı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor, sürpriz bir forveti gündemine aldı. Bordo-mavililerin, İsviçre ekibi Servette'te forma giyen Grejohn Kyei için girişimlere başladığı iddia edildi. Fransız forvetin geçen sezonki istatistikleri ise göz kamaştırıyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Grejohn Kyei sürprizi! Transferde Ekuban detayı...

Hamsik, Gervinho, Peres, Koita gibi isimleri transfer ederek taraftarını coşturan Trabzonspor'la ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Karadeniz Fırtınası'nın İsviçre Ligi takımlarından Servette'nin golcüsü Grejohn Kyei'ye talip olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Grejohn Kyei sürprizi! Transferde Ekuban detayı...

Gana medyasında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre Servette'nin Fransız golcüsü, geçtiğimiz sezon 38 maçta 14 gol atarken 6 da asist yaptı. Gana medyası, yıldız oyuncunun geçen sezonki performansı sonrasında takımdan ayrılacağına işaret etti. Haberde, Fransa Ligi ekiplerinden St. Etienne, Sochaux ve Marsilya'nın da yıldız oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi. Trabzonspor, Ekuban'ı satarak golcü transferine kaynak oluşturmak istiyor.

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