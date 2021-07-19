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Nwakaeme döktürüyor

Bordo-mavılı ekibin sezon başı idmanlarında Anthony Nwakaeme performansıyla göz dolduruyor. Geçen sezonun bir bölümünde konsantrasyon sorunu yaşayan Nijeryalı yıldız bu yıl çok farklı. 32 yaşındaki hücum oyuncusu, idmanlarda golleri ve asistleriyle göz kamaştırıyor. Bu durum da en çok Abdullah Avcı’yı memnun ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Nwakaeme döktürüyor
Bordo-mavılı ekibin sezon başı idmanlarında Anthony Nwakaeme performansıyla göz dolduruyor. Geçen sezonun bir bölümünde konsantrasyon sorunu yaşayan Nijeryalı yıldız bu yıl çok farklı. 32 yaşındaki hücum oyuncusu, idmanlarda golleri ve asistleriyle göz kamaştırıyor. Bu durum da en çok Abdullah Avcı'yı memnun ediyor.
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