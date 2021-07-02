Trabzonspor'da forvet transferi için rota belirlendi! Ya Alexander Sörloth ya Andreas Cornelius

Trabzonspor forvet transferi için planlarını hazırlamış durumda. Alman ekibi Leipzig'in yeni hocasının kararına göre Alexander Sörloth transferi gerçekleştirilecek. Teknik direktör Abdullah Avcı ve tüm camia Norveçli santrforun geri dönmesini bekliyor. Kuzey'in Kralı eğer kiralanacaksa listenin en başında bordo-mavili takım var.

Trabzonspor her ihtimali göze alarak B planını da hazırladı. Sörloth'ta olumsuz bir gelişme olursa yeniden Andreas Cornelius için hamle yapılacak. Daha önce kulüp tarafından yetkilendirilen menajerler, Danimarkalı forvet için İtalya'ya gitmiş ve hem oyuncuya hem de kulübü Parma'ya resmi teklifte bulunmuştu.