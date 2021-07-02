Trabzonspor'da forvet transferi için rota belirlendi! Ya Alexander Sörloth ya Andreas Cornelius

Trabzonspor forvet transferi için planlarını hazırlamış durumda. Alman ekibi Leipzig'in yeni hocasının kararına göre Alexander Sörloth transferi gerçekleştirilecek. Teknik direktör Abdullah Avcı ve tüm camia Norveçli santrforun geri dönmesini bekliyor. Kuzey'in Kralı eğer kiralanacaksa listenin en başında bordo-mavili takım var.
Trabzonspor her ihtimali göze alarak B planını da hazırladı. Sörloth'ta olumsuz bir gelişme olursa yeniden Andreas Cornelius için hamle yapılacak. Daha önce kulüp tarafından yetkilendirilen menajerler, Danimarkalı forvet için İtalya'ya gitmiş ve hem oyuncuya hem de kulübü Parma'ya resmi teklifte bulunmuştu.
BEKLEDİĞİ TEKLİFLERİ ALAMADI
Karadeniz devinin kurmayları Parma'ya 28 yaşındaki forvet için taksitler halinde 4 milyon euro'luk teklif sunmuştu. 1.93 boyundaki santrfor ile menajerine de, "Futbolcularımıza olan 1 milyon 500 bin euro olan tavan ücretimizi geçmeyeceğiz" resti çekmişti. Serie A'da küme düşen Parma, 7 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonundan kurtulmak için Trabzonspor'un önerisine sıcak bakıyor. EURO 2020'de yıldızını parlatan Andreas Cornelius için yeniden harekete geçilecek. Beklediği teklifleri alamayan tecrübeli santrforun bu kez Karadeniz devine "Evet" deme ihtimalinin çok yüksek olduğu dile getiriliyor.