Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un ilgilendiği Yuri Alberto'nun talipleri artıyor! Dev rakipler...

Son dakika transfer haberi: 'un ilgilendiği Yuri Alberto'nun talipleri artıyor! Dev rakipler...

Son dakika transfer haberleri... 'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor'un transfer listesi şekilleniyor. Daha önce ve gibi önemli isimleri kadrosuna katan , şimdi de genç forvet Yuri Alberto'yu gündemine aldı. Ancak bordo-mavili ekibe bu transferde ve rakip oldu. İşte detaylar... (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 10:25 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 10:25
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un ilgilendiği Yuri Alberto'nun talipleri artıyor! Dev rakipler...

'i 4. sırada bitiren , teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. ve gibi iki önemli ismi renklerine bağlayan 'da temaslar sürüyor. Trabzonspor, ekiplerinden Sport Club forması giyen Yuri Alberto'yu gündemine almıştı.

İngiliz basınından Express'in haberine göre İspanyol devi ile İngiliz ekibi de gelecek vadeden 20 yaşındaki Yuri Alberto'yu kadrosuna katmak için yarışıyor.

YURI ALBERTO KİMDİR?

Sağ ve sol kanatta da görev yapabilen 1.83 boyundaki Brezilyalı oyuncu, kariyerine 'ta başladı. 2020 yazında bedelsiz olarak Internacional'e gelen Alberto, burada çıktığı 50 karşılaşmada 17 gol atarken 2 de asist yaptı. Genç forvetin kulübü ile olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

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