Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un ilgilendiği Yuri Alberto'nun talipleri artıyor! Dev rakipler...

Süper Lig'i 4. sırada bitiren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Gervinho ve Bruno Peres gibi iki önemli ismi renklerine bağlayan Fırtına'da temaslar sürüyor. Trabzonspor, Brezilya Ligi ekiplerinden Sport Club Internacional forması giyen Yuri Alberto'yu gündemine almıştı.

İngiliz basınından Express'in haberine göre İspanyol devi Barcelona ile İngiliz ekibi Arsenal de gelecek vadeden 20 yaşındaki Yuri Alberto'yu kadrosuna katmak için yarışıyor.

YURI ALBERTO KİMDİR?

Sağ ve sol kanatta da görev yapabilen 1.83 boyundaki Brezilyalı oyuncu, kariyerine Santos'ta başladı. 2020 yazında bedelsiz olarak Internacional'e gelen Alberto, burada çıktığı 50 karşılaşmada 17 gol atarken 2 de asist yaptı. Genç forvetin kulübü ile olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.