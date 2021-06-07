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Son dakika transfer haberi: 'un ilgilendiği 'le anlaştı

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvamıştı. Bordo-mavili ekibin gündemine birçok isim gelirken, son olarak Fırtına'nın ile sözleşmesi biten 'le ilgilendiği iddia edilmişti. Tecrübeli oyuncu 'le anlaşmaya vardı. (TS transfer haberi) / fotomac.com.tr / Dış Haberler

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 15:01
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un ilgilendiği Youssouf Sabaly Real Betis'le anlaştı

'un transfer listesinde yer aldığı iddia edilen 28 yaşındaki Senegalli sağ bek , 'le anlaşma sağladı. İspanyol basınından Estadio Deportvio'da yer alan habere göre Sabaly, 'e 3 yıllık imza atmak üzere şehrine geldi. Oyuncunun geçtiğimiz hafta 'da sağlık kontrolüne girdiği bilgisi de paylaşıldı.

30 Haziran'da ile sözleşmesi sona erecek olan Youssouf Sabaly, kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediğini söylemişti. 28 yaşındaki Senegalli sağ bek, daha önce altyapısından yetiştiği Paris Saint-Germain ve 'da forma giymişti.

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