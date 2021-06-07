Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un ilgilendiği Youssouf Sabaly Real Betis'le anlaştı

Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı iddia edilen 28 yaşındaki Senegalli sağ bek Youssouf Sabaly, Real Betis'le anlaşma sağladı. İspanyol basınından Estadio Deportvio'da yer alan habere göre Sabaly, Betis'e 3 yıllık imza atmak üzere Sevilla şehrine geldi. Oyuncunun geçtiğimiz hafta Barcelona'da sağlık kontrolüne girdiği bilgisi de paylaşıldı.

30 Haziran'da Bordeaux ile sözleşmesi sona erecek olan Youssouf Sabaly, kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediğini söylemişti. 28 yaşındaki Senegalli sağ bek, daha önce altyapısından yetiştiği Paris Saint-Germain ve Nantes'da forma giymişti.

