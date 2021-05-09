Ömür'lük Fırtına

Trabzonspor dün Antalyaspor'u yenerek sezonu 4. sırada tamamlamayı garantiledi. Ligde son haftalarda kazanamayan Karadeniz devi, zinciri de kırmış oldu. Fırtına'nın gollerini Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür attı. Konuk ekip Amilton ile cevap verdi. Süper Lig'de son 5 karşılaşma 4 beraberlik ve 1 galibiyet ederek 8 puan kaybeden Fırtına, Antalyaspor'u eli boş gönderip milyonlarca taraftarını mutlu etti.



237 GÜN SONRA ATTI

Karadeniz devi dün hem 3 puan almanın hem de Abdülkadir Ömür'ün gol atmasının mutluluğunu yaşadı. Ligin 19'uncu haftasında Konya maçında sakatlanan ve 36. haftadaki Hatay maçıyla sahalara dönen 21 yaşındaki sağ kanat dün 11'de yer aldı. En son ligin ilk haftasında Beşiktaş filelerini sarsan genç yıldız, 49. dakikada farkı ikiye çıkardı ve 237 gün sonra sahne alarak galibiyetin mimarların biri oldu.



GOLÜ HİSSETTİM

Abdülkadir Ömür golünü anlattı: 3-4 senedir sağ tanatta oynuyordum. Hocamız geldikten sonra 10 numaraya çekti beni. Gol pozisyonunda topun önümde kalacağını hissetmiştim. Sonuçta his de çok önemli.



Abdülkadir gol sonrası 60 metre depar atarken, tüm takım genç ismin etrafında sevinç yumağı oluşturdu.



Trabzonspor son 6 lig maçında rakip filelere 7 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.