Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Antalyaspor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan transfer sözleri!

Trabzonspor sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyeti değerlendirirken transfer açıklamasında bulundu. İşte o sözler...



"Trabzonspor her maçı kazanmak ister ve sahaya onun çıkar. Değişik formasyonda oynuyan bir rakiple karşılaştık. Sezonun ilk yarısının en iyi oyunlarından bir tanesiydi. Atamadığımız veya attıramadığımız pozisyonlarımız var. Oyuncuların ciddiyeti beni son derece memnun etti. Rakibe pozisyon vermedik ama her an gol yiyecek gibi hissettirdiler bize. Oyuncular oyunun içinde kaldılar. Bugün itibariyle 4. olmamız garantilendi. Her maçı kazanmak isteyeceğiz. Trabzonspor şampiyonluğa oynayacak ve onun planlamasını yapıyoruz. Ligi yenilgisiz kapatmak istiyoruz. Nasıl oyuncu profilleri olmasını iyi biliyorum. Bu sene erken davranıyoruz transferde. Ekonomik şartlar ve tercihler var. İyi gidiyor. Ligin fotoğrafını iyi biliyorum. Oyuncu tercihlerini ve şampiyonluğa oynarken kalitenin artmasını bekliyorum. Trabzonspor'a en iyisini yapmak için çalışıyoruz."