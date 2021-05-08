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'dan flaş iddia! 'dan Nicolas N'Koulou'ya 3 yıllık teklif

'i 4. sırada bitirmesi neredeyse kesinleşen , gelecek sezonun çalışmalarına başlarken, 'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Ünlü gazeteci , Trabzonspor'un forması giyen stoper Nicolas N'Koulou'ya 3 yıllık teklif yapacağını duyurdu. | haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:32
İtalya'dan flaş iddia! Trabzonspor'dan Nicolas N'Koulou'ya 3 yıllık teklif

'de sezonun sonuna yaklaşılırken 'da transfer çalışmaları hız kazandı. Ligi 4. sırada bitirmesi neredeyse kesinleşen bordo-mavililer, gelecek sezon için birçok oyuncuyla görüşmelere başladı.

Stoper hattında ile yolları ayırmayı planlayan Trabzonspor'un, İranlı futbolcunun alternatifini 'da bulduğu iddia edildi.

Ünlü İtalyan gazeteci , bordo-mavililerin forması giyen stoper Nicolas N'Kouluo ile ilgilendiğini duyurdu.

Schira sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un 31 yaşındaki stopere 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunacağını belirtti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Dört sezondur Torino forması Nicolas N'Koulou'un sözleşmesi bu sezon bitiyor. N'Koulou, bu sezon Torino ile 17 maça çıkıp, 1 gol atma başarısı gösterirken, 4 kez de sarı kart gördü.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Nicolas N'Koulou ismi 2017 yılında ve transferleri gerçekleşmeyince gündeme gelmiş, oyuncu Trabzonspor yerine kulübü 'u tercih etmişti.

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