İtalya'dan flaş iddia! Trabzonspor'dan Nicolas N'Koulou'ya 3 yıllık teklif

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Ligi 4. sırada bitirmesi neredeyse kesinleşen bordo-mavililer, gelecek sezon için birçok oyuncuyla görüşmelere başladı.

Stoper hattında Majid Hosseini ile yolları ayırmayı planlayan Trabzonspor'un, İranlı futbolcunun alternatifini İtalya'da bulduğu iddia edildi.

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, bordo-mavililerin Torino forması giyen Kamerunlu stoper Nicolas N'Kouluo ile ilgilendiğini duyurdu.

Schira sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un 31 yaşındaki stopere 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunacağını belirtti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Dört sezondur Torino forması Nicolas N'Koulou'un sözleşmesi bu sezon bitiyor. N'Koulou, bu sezon Torino ile 17 maça çıkıp, 1 gol atma başarısı gösterirken, 4 kez de sarı kart gördü.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Nicolas N'Koulou ismi 2017 yılında Serdar Taşçı ve Martin Caceres transferleri gerçekleşmeyince gündeme gelmiş, oyuncu Trabzonspor yerine Fransız kulübü Lyon'u tercih etmişti.