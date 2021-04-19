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50'lerde takıldı!

Spor Toto 'de son 4 maçından da beraberlikle ayrılan , 50'li puanlarda takıldı kaldı. Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik alan ve 7 kez kaybeden Trabzonspor, attığı 41 gole karşılık kalesinde ise 32 gol gördü. 59 puan toplayan bordo-mavililer son 7 haftalık bölümde bu puan aralığında yer alarak 60 puan ve üzerine geçemedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:09
Trabzonspor 50'lerde takıldı!
'in son sekiz haftalık bölümünde ellili puanların içinde kalan , deplasmanda oynayacağı karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılarak bu sendromdan kurtulmak için mücadele edecek.

Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik alan ve 7 kez kaybeden Trabzonspor, attığı 41 gole karşılık kalesinde ise 32 gol gördü. 59 puan toplayan bordo-mavililer son 7 haftalık bölümde bu puan aralığında yer alarak 60 puan ve üzerine geçemedi.

Sahasında konuk ettiği karşısında 61 puana ulaşma hedefini son dakikada yediği golle tutturamayan bordo-mavililer , 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılarak ellili puan aralığından çıkmak için mücadele edecek.
Bordo-mavililer, Süper Lig'in 28. haftasında 2-1 kazandığı maçı sonrası 51 puana ulaşırken, söz konusu haftanın ardından oynadığı 7 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. 1 maç mağlup olan Trabzonspor, 5 maçtan ise beraberlikle ayrılarak 8 puan topladı ve ellili puan aralığından çıkamadı.

AĞAOĞLU DA ŞAŞKIN
Trabzonspor Kulüp Başkanı 'da, ellili puan aralığından bir türlü çıkamadıklarını dile getirerek şaşkınlığını gizleyemedi. , "Bir türlü buradan çıkamadık. Bu aralıkta kaldık. Hatayspor karşısında 61 puan yapıp oradan devam edeceğimizi düşündük ama olmadı. Önümüzde var ve inşallah kazanırız" ifadelerini kullandı.

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