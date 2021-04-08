6 maçta 16 puan topladı

Trabzonspor, 14. haftada (22 Aralık Salı) Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yenerken 17. haftada (6 Ocak Çarşamba) Göztepe'yi 1-0, 20. haftada (19 Ocak Salı) Konyaspor'u 3-1, 23. haftada (4 Şubat Perşembe) Denizlispor'u 1-0 ve 28. haftada (4 Mart Perşembe) Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 15 puan topladı. Kayseri ile ise 1-1 berabere kaldı.

6'da 5 yaptı

Süper Lig'de bu sezon 21 takım mücadele ederken hem maç sayısının artması hem de sezon sonunda Avrupa Şampiyonası olması nedeniyle hafta içi maçları da oynanıyor. Şu ana kadar 14., 17., 20., 23 ve 28 ve 31. haftalar salı-çarşamba-perşembe günleri oynandı. Hafta içi oynanan fikstürde Fırtına 6'da 5 yaptı.