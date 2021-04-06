3 değişiklik yapacak

Karadeniz devinde Kayseri sınavı öncesi Abdülkadir Ömür, Trondsen, Berat, Kamil Ahmet ile Afobe tedavileri devam ediyor. Abdulkadir Parmak ile Edgar Ie ise kart cezası nedeniyle bugün yok. Bordo- mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son Demir Grup Sivasspor 11'inde mecburi değişikliğe giderek savunmada cezalı Edgar'ın yerine Hosseini'ye, orta sahada cezalı Abdulkadir Parmak'ın yerine Flavio'ya, ayrıca Yusuf Sarı'nın yerine de kart cezasını tamamlayan Djaniny'ye forma vermesi bekleniyor.