Haberler Trabzonspor 3 değişiklik yapacak

3 değişiklik yapacak

Karadeniz devinde sınavı öncesi Abdülkadir Ömür, Trondsen, Berat, ile Afobe tedavileri devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 23:21 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
3 değişiklik yapacak

Karadeniz devinde sınavı öncesi Abdülkadir Ömür, Trondsen, Berat, ile Afobe tedavileri devam ediyor. Abdulkadir Parmak ile ise kart cezası nedeniyle bugün yok. Bordo- mavililerde teknik direktör 'nın, son 11'inde mecburi değişikliğe giderek savunmada cezalı 'ın yerine 'ye, orta sahada cezalı Abdulkadir Parmak'ın yerine Flavio'ya, ayrıca 'nın yerine de kart cezasını tamamlayan 'ye forma vermesi bekleniyor.

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