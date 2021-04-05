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deplasmanda en uzun yenilmezlik serisini yakaladı | 37 yılın en iyisi

, ’ye ’de kaybettikten sonra bir daha deplasmanda bileği bükülmedi. -84 yılındaki 14 maçlık serisine yaklaşan dış sahada çıktığı 8 karşılaşmada gol de yemedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 20:16 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor deplasmanda en uzun yenilmezlik serisini yakaladı | 37 yılın en iyisi
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-mavili ekip dönemi yüzünden geride başladığı zirve yarışına sayesinde ortak olmuştu. temsilcisinin bu başarısında deplasman maçlarının payı büyük. bu sezon dış sahada sadece 'ye kaybetti. Bundan sonra çıktığı 13 mücadelede hiç yenilgi görmedi. 8 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. ve öğrencileri bu başarılarıyla tarihe de geçtiler. Dış saha performansı son 37 yılın en iyisi olan Trabzonspor sadece -84 sezonuna geçiliyor. Şampiyonluğa ulaştığı o yılda deplasmanda 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

DEPLASMANDA 31 PUAN

Trabzonspor'un 32 hafta sonunda 56 puanı bulunuyor. Bordo-mavililer bu puanların 31'ini dış sahada, 25'ini ise iç sahada topladı. Deplasmandaki bu başarılı performansıyla zirve yarışına ortak olan rakiplerine konuk olduğu 16 maçtan 8 galibiyet çıkardı. 7 defa sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor sadece 1 yenilgi gördü. Bordomavililer'in savunma performansları da üst düzeydi. , döneminde dış sahada 1 maçta kalesinde gol görmemişti. Abdullah Avcı döneminde ise 7 karşılaşmada daha kalesini gole kapattı.

DIŞ SAHA AVERAJI ÇOK DAHA İYİ

Trabzonspor bu sezon iç saha maçlarında rakip ağları 22 defa sarstı. Kalesinde ise tam 20 gol gördü. 'nda artı 2 averaj yapabildi. Dış sahada ise 17 gol kaydetti. Sadece 10 gol yedi. Artı 7 averaja ulaştı. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde deplasmandaki 17 golün 14'ünü attı. Yediği 10 golün 5'i de bu dönemde geldi.

AVCI İLE AVLANMIYOR

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetiminde 12 deplasman maçına çıktı. 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Deneyimli çalıştırıcının gelişi sonrası dış sahada toplamda 28 puan topladı. Avcı döneminde Trabzonspor'un deplasmanda mağlubiyeti bulunmuyor.

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