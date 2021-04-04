Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi! Trabzonspor transferde şaha kalktı! Tam 6 isim...

Son dakika spor haberi! transferde şaha kalktı! Tam 6 isim...

Son dakika haberi: 'de 'nın takımın başına getirilmesinin ardından yükselişe çıkan Trabzonspor bir yandan da gelecek sezon planlamasını yapıyor. -mavililer tam 6 ismi gündemine aldı. İşte o isimler ve transferde son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 18:43
Son dakika spor haberi! Trabzonspor transferde şaha kalktı! Tam 6 isim...

Yeni sezonun kadro planlamasına erkenden start veren , geniş bir liste üzerinden çalışmaları yürütüyor.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor transferde şaha kalktı! Tam 6 isim...

Yerli-yabancı gündeme pek çok isim gelirken, teknik direktör 'nın listesindeki isimler...

Son dakika spor haberi! Trabzonspor transferde şaha kalktı! Tam 6 isim...

1 NUMARALI HEDEF VISCA

Yaz döneminde Başakşehir'den ayrılmak isteyen ve bu konuda yönetime talepte bulunan Visca, Avcı'nın 1 numaralı hedefi.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor transferde şaha kalktı! Tam 6 isim...

Tecrübeli çalıştırıcı, eski öğrencisiyle yeniden buluşmak amacında. Hatta transfer görüşmelerinde de bizzat devreye girecek.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor transferde şaha kalktı! Tam 6 isim...

KOITA TEKLİFİ KABUL ETTİ

, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirmek üzere. -mavili takım, devre arasında kadrosuna katamadığı Kasımpaşa'nın 30 yaşındaki forveti Koita ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor transferde şaha kalktı! Tam 6 isim...

Oyuncunun menajerini, yapılan görüşmeleri detaylandırmak için Trabzon'a davet eden -mavililer, Koita'ya imza parası olmadan 800 bin Euro ve 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor transferde şaha kalktı! Tam 6 isim...

Gineli santrforun bu teklifi gayet makul bulduğu öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelmesi beklenen menajeriyle burada son detayların konuşulup anlaşmaya varılması bekleniyor.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor transferde şaha kalktı! Tam 6 isim...

AVCI UMUT MERAŞ'I İSTİYOR

Ara transfer döneminde teknik direktör 'nın transferini istediği Umut konusunda tekrar harekete geçildi.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor transferde şaha kalktı! Tam 6 isim...

A Milli Takım'ın başarılı oyuncusu, Fransa'da La Havre forması giyiyor. Sezon sonu itibarıyla kulübüyle 1 yıl kontratı kalacak olan Umut, 12 kez Ay-Yıldızlı formayı terletti.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor transferde şaha kalktı! Tam 6 isim...

KENAN KARAMAN DA LİSTEDE

Karadeniz ekibi, 1 yıl sözleşmesi bulunan Umut'u yaz döneminde uygun bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamayı hedefliyor.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor transferde şaha kalktı! Tam 6 isim...

Hem gelişim göstermesi hem de yaşı itibarıyla uzun yıllar 'a katkı vereceği düşünülen Umut'un yanı sıra Kenan Karaman için de temaslar hızlandı.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor transferde şaha kalktı! Tam 6 isim...

Fırtına, boşa çıkacak olan Kenan'ı kimseye kaptırmak istemiyor. İmza parası kozuyla transferde öne geçmeye çalışıyor.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor transferde şaha kalktı! Tam 6 isim...

SALİH UÇAN SEFERBERLİĞİ

Yeni sezonun transfer planlamasına başlayan 'da Salih Uçan için seferberlik ilan edildi.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor transferde şaha kalktı! Tam 6 isim...

-Mavili yönetim, G.Saray ve Beşiktaş'ın yanı sıra İtalyan kulüplerinin de istediği genç yıldız için girişimleri hızlandırdı. Kısa süre içinde Salih'in menajeriyle görüşülecek.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor transferde şaha kalktı! Tam 6 isim...

YUSUF ERDOĞAN DÜNDEN RAZI

'da Yusuf Erdoğan'ın transferi gündeme geldi. 2017'de 1 milyon Euro bonservisle Fırtına'da Bursaspor'a giden başarılı oyuncu, 3.5 sene sonra yuvaya dönebilir.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor transferde şaha kalktı! Tam 6 isim...

Araklıspor'un altyapısında yetiştikten sonra 1461 Trabzon'a giden ardından da 'a yükselen Yusuf artık 28 yaşında. Kasımpaşa'da çok iyi bir sezon geçiren başarılı futbolcu, 3 farklı mevkide görev yapabildiği için tarafından istendi.

Son dakika spor haberi! Trabzonspor transferde şaha kalktı! Tam 6 isim...

'un hocası, hücum bölgesinde her iki kanatta oynamasının yanı sıra sol bekte de forma giyebilen Yusuf'u, kadroda alternatif isim olarak düşünüyor. Bu sezon 15 lig karşılaşmasında 4 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'a dönmeye dünden hazır.

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