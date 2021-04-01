Biz bu yarışta varız

Sezon sonu yaklaşılırken Karadeniz temsilcisi, İstanbul ekiplerini kovalamayı sürdürüyor. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı da son dönemde yaşadıkları puan kayıplarına rağmen yarıştan kopmadıklarını ifade etti. Öğrencileriyle sık sık toplantılar yapan usta çalıştırıcı "Buraya kadar mükemmel bir performans sergilediniz. Canınızı dişinize takarak çalıştınız. Sahaya hem aklınızı hem yüreğinizi koydunuz. Ancak daha lig bitmedi. Biz bu zirve yarışında varız, sonuna kadar da olacağız" diye konuştu. Avcı'nın bu sözleri sonrası motivasyon alkışı yapan oyuncuların, Sivasspor karşılaşmasında galibiyet sözü verdikleri kaydedildi.

HÜCUM PRESLE BAŞLAYACAK

Abdullah Avcı, Ankaragücü maçında olduğu gibi Sivasspor karşılaşmasında da oyuncularından hücum pres istedi. Hafta boyunca pozisyon alma idmanları yapıldı. Deneyimli hoca, hücum oyuncuları pres yaparken, orta saha ve savunmacıların da ileriye doğru çıkmalarını istedi. Hedef topu geri kazanma süresini azaltmak.