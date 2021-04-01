Haberler Trabzonspor Biz bu yarışta varız

Biz bu yarışta varız

öğrencilerini bu sözlerle motive etti. Bordomavili futbolcular da galibiyet için and içti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 20:04 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Biz bu yarışta varız

Sezon sonu yaklaşılırken , ekiplerini kovalamayı sürdürüyor. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü da son dönemde yaşadıkları puan kayıplarına rağmen yarıştan kopmadıklarını ifade etti. Öğrencileriyle sık sık toplantılar yapan usta çalıştırıcı "Buraya kadar mükemmel bir performans sergilediniz. Canınızı dişinize takarak çalıştınız. Sahaya hem aklınızı hem yüreğinizi koydunuz. Ancak daha lig bitmedi. Biz bu zirve yarışında varız, sonuna kadar da olacağız" diye konuştu. Avcı'nın bu sözleri sonrası motivasyon alkışı yapan oyuncuların, karşılaşmasında galibiyet sözü verdikleri kaydedildi.

HÜCUM PRESLE BAŞLAYACAK

Abdullah Avcı, maçında olduğu gibi Sivasspor karşılaşmasında da oyuncularından pres istedi. Hafta boyunca pozisyon alma idmanları yapıldı. Deneyimli hoca, hücum oyuncuları pres yaparken, ve savunmacıların da ileriye doğru çıkmalarını istedi. Hedef topu geri kazanma süresini azaltmak.

SON DAKİKA