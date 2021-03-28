Haberler Trabzonspor Büyük rekabet yaşanıyor

Büyük rekabet yaşanıyor

 devinde forma rekabeti üst düzeyde yaşanmaya başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 20:46 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 06:50
Büyük rekabet yaşanıyor
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Trabzonspor'da forma rekabeti üst düzeyde yaşanmaya başladı. Oyuncularına milli arada 4 gün izin veren teknik direktör dönüşte beklediği gibi formda ve hırslı futbolcular gördü. İdmandaki verimlilikten memnun kalan tecrübeli hoca, "Kimsenin forması garanti değil. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hak edenin formayı aldığını göreceksiniz" dedi. Avcı'nın sözleri sonrası oyuncuların hırsı tavan yaptı. Bu durum sertliği de beraberinde getirirken, bordo-mavili hoca zaman zaman aşırı sertlik konusunda uyarılarda bulunmak zorunda kaldı.

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