Büyük rekabet yaşanıyor

Trabzonspor'da forma rekabeti üst düzeyde yaşanmaya başladı. Oyuncularına milli arada 4 gün izin veren teknik direktör Abdullah Avcı dönüşte beklediği gibi formda ve hırslı futbolcular gördü. İdmandaki verimlilikten memnun kalan tecrübeli hoca, "Kimsenin forması garanti değil. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hak edenin formayı aldığını göreceksiniz" dedi. Avcı'nın sözleri sonrası oyuncuların hırsı tavan yaptı. Bu durum sertliği de beraberinde getirirken, bordo-mavili hoca zaman zaman aşırı sertlik konusunda uyarılarda bulunmak zorunda kaldı.