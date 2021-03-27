Haberler Trabzonspor Sega Colibaly iddiası

iddiası

Fransız basını, bordo-mavililerin forması giyen 'yi takip ettiğini öne sürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 20:54 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Sega Colibaly iddiası
Fransız basını, bordo-mavililerin forması giyen 'yi takip ettiğini öne sürdü. Bu sezon 'de 22 maça çıkan başarılı stoperin haziranda serbest kalacağı belirtilirken, 'un 24 yaşındaki Mali asıllı Fransız futbolcuyla ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. bölgesinin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilen Coulibaly, bu sezon takımına 2 gollük skor katkısı sağladı. ile yeni kontrat görüşmelerini sürdüren yönetim, İranlı futbolcuya alternatif olarak Coulibaly'yi radarına aldığı ifade edildi.
SON DAKİKA