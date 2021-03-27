Sega Colibaly iddiası

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 20:54Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Fransız basını, bordo-mavililerin AS Nancy forması giyen Sega Colibaly'yi takip ettiğini öne sürdü. Bu sezon Ligue 2'de 22 maça çıkan başarılı stoperin haziranda serbest kalacağı belirtilirken, Trabzonspor'un 24 yaşındaki Mali asıllı Fransız futbolcuyla ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Stoper bölgesinin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilen Coulibaly, bu sezon takımına 2 gollük skor katkısı sağladı. Hosseini ile yeni kontrat görüşmelerini sürdüren yönetim, İranlı futbolcuya alternatif olarak Coulibaly'yi radarına aldığı ifade edildi.