Uğurcan Çakır kasırgası

A Milli Futbol Takımı'nın dünya devlerinden Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçta 6 net kurtarışa imza atan ve bir de penaltı atışında gole izin vermeyen Uğurcan Çakır, adeta Avrupa'yı salladı. Burak Yılmaz ile birlikte geceye damgasını vuran Çakır'ın performansını değerlendiren futbol otoriteleri "İnanılmaz" yorumunu yaptılar. Kalesinde 2 gol görmesine rağmen muhteşem oynayan bordo-mavili file bekçisi özellikle son dakikalarda üst üste yaptığı kritik kurtarışlarla Hollanda'nın geri dönmesine izin vermezken, Memphis Depay'ın penaltısını da kurtararak devleşti.

TELEFONU SUSMADI

Tarihi zaferin ardından Uğurcan Çakır'a övgü yağdı. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera sosyal medya hesabından "Tebrikler koca adam" derken, Fenerbahçeli Altay Bayındır da meslektaşını başarısından dolayı tebrik etti. Menajerler ise sıraya girdi. Oyuncu için daha önce iletişime geçen West Bromwich, Brighton, Sevilla ve Leipzig gibi kulüplerin yanı sıra son dönemde en ciddi hamleyi Inter yapmıştı. Bu takımlara yenilerinin eklendiği ve Çakır'ın menajerinin telefonunun dün gece birçok kez çaldığı öğrenildi.

2000'den (Francesco Toldo) bu yana Hollanda'nın seri penaltılar dışındaki bir penaltısını kurtaran ilk kaleci olan Uğurcan, "Bu formayı çocukluktan beri hayal ediyordum. Çok mutlu ve gururluyum. Galibiyet ülkemize armağan olsun" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ

16 milyon euro'luk değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu olan Uğurcan Çakır'ı takım arkadaşları da kutladı. Başarılı file bekçisini telefonla arayan takım arkadaşları, "Sen Türkiye'nin en iyisisin" vurgusunda bulundu. Trabzonspor kulübü de yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin en iyisi, tebrikler" ifadelerini kullandı.

PENALTI ÇALIŞIYOR

Bugüne kadar özellikle penaltı atışlarında iyi olmadığı ve bu yönünü geliştirmesi gerektiği eleştirileri alan Uğurcan, milli takımda bu şansızlığını kırdı. Kariyerinde karşılaştığı 24. penaltıda 3. kurtarışını yapan Çakır'ın son dönemde özel penaltı çalışması yaptığı belirlendi.