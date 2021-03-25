Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İsveçli golcü Robin Quaison, Erkan Zengin'e Galatasaray ve Trabzonspor'u sordu

Son dakika spor haberleri: İsveçli golcü , 'e ve 'u sordu

Almanya ekiplerinden 'da oynayan İsveçli golcü 'un, milli takımdan arkadaşı olan 'den ve hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 19:32
Son dakika spor haberleri: İsveçli golcü Robin Quaison, Erkan Zengin'e Galatasaray ve Trabzonspor'u sordu

takımı forması giyen İsveçli oyuncu 'un adı transferde devleriyle anılıyor. 27 yaşındaki futbolcunun, milli takımdan arkadaşı olan 'den , ve hakkında bilgi aldığı belirtildi. Zengin'in de İsveçli golcüye Türkiye ve takımlar hakkında olumlu düşüncülerini dile getirdiği ifade edildi.

Robin , bu sezon Mainz ile 'da 22 maçta görev aldı ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Quaison kariyerinde; , ve gibi takımlarda forma giydi

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