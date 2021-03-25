Son dakika spor haberleri: İsveçli golcü Robin Quaison, Erkan Zengin'e Galatasaray ve Trabzonspor'u sordu

Alman takımı Mainz forması giyen İsveçli oyuncu Robin Quaison'un adı transferde Süper Lig devleriyle anılıyor. 27 yaşındaki futbolcunun, milli takımdan arkadaşı olan Erkan Zengin'den Türkiye, Galatasaray ve Trabzonspor hakkında bilgi aldığı belirtildi. Zengin'in de İsveçli golcüye Türkiye ve takımlar hakkında olumlu düşüncülerini dile getirdiği ifade edildi.

Robin Quaison, bu sezon Mainz ile Bundesliga'da 22 maçta görev aldı ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Quaison kariyerinde; Palermo, AIK Solna ve AFC Eskilstuna gibi takımlarda forma giydi