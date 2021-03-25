Kronikleşen sorun bitti

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon öne geçtiği karşılaşmalarda 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayıp 30 puan kaybederken, ligi ikinci sırada bitirmişti. Bu sezon ise teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer, 22 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Ayrıca skoru korumayı başardı. Karadeniz devi, sadece bir maçta skoru koruyamadı. Trabzonspor, söz konusu maçta sahasında Demir Grup Sivasspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Hazırlıklar başlıyor

Trabzonspor, 4 günlük iznin ardından bugün saat 16.00'da Sivasspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, milli maç arasında oyunculara taktik ağırlıklı çalışmalar yaptırmayı amaçlıyor. Bu arada bordo-mavili takım izin dönüşü erken saatlerde koronavirüs testine tabi tutulacak ve sonuçlara göre idman yapılacak.

Hedefi çift sayılar

Caleb Ekuan, bu sezon ise ligin geride kalan 31 haftalık bölümünde 24 maçta forma giyip rakip fileleri 8 kez havalandırarak önceki sezonlardan daha golcü bir performans ortaya koydu. Ganalı futbolcunun şimdiki hedefi gol sayısını çift hanelere çıkarmak.

Marlon takımda kalmak istiyor

Fırtına'nın sezon başında Fluminense'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Marlon, Trabzon'da çok mutlu. 2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan 23 yaşındaki sol bek, Türkiye'de kalmak istiyor. Ancak genç futbolcunun geleceğiyle ilgili henüz karar verilmedi. Abdullah Avcı, Marlon'un performansına göre ilerleyen haftalarda yönetime bir rapor sunacak. Brezilyalı defans oyuncusu, 26 lig maçında görev alırken, 1 asist yaptı.