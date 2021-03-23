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Ekuban mevsimi

Ganalı forvet, bordo-mavili forma altında en golcü sezonunu yaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 22:13 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Ekuban mevsimi

'in 31. haftasında 'nü 4-1 yenen 'un 2 golünü atan Ganalı oyuncusu , bordo-mavili takım formasıyla en golcü sezonunu yaşıyor. Ekuban, bordo-mavili takıma ilk geldiği 2018-2019 sezonunda 29 lig maçında 5 gol, 2019- 2020'de 22 maçta 5 gol kaydetti. Ganalı futbolcu, bu sezon ise geride kalan 31 haftalık bölümde 24 maçta forma giyip rakip fileleri 8 kez havalandırarak önceki sezonlardan daha golcü bir performans ortaya koydu. Ekuban, ligde 8 golle takımının da en golcü ismi oldu.

19 PUANLIK KATKI
Lıgde 55 puanla 4. sırada yer alan bordomavili takım, Ganalı futbolcunun gol attığı maçlarda mağlup olmayarak 19 puan elde etti. Karadeniz ekibi, Ekuban'ın gol attığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ekuban, Trabzonspor'un 1-0 kazandığı ile , 2-1 galip geldiği , ve Gençlerbiriği ile 1-1 berabere biten Demir Grup Sivasspor maçlarında 1'er gol kaydetti. Golcü oyuncu, MKE Ankaragücü karşısında alınan 4-1'lik galibiyette rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Ekuban, bugüne dek Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında 95 resmi karşılaşmaya çıkıp, 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Ekuban, bu sezon 25 maçta 9, 2019-2020'de 34 karşılaşmada 10, 2018-2019'da da 36 mücadelede 8 gol kaydetti.

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