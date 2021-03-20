Trabzonspor Ankaragücü: 4-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Bordo mavili takım, karşılaşmadan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Trabzonspor'un golleri 8' 28' Ekuban, 30' Djaniny, 90+4'te Edgar'dan geldi. Ankaragücü ise tek golünü 26' İbrahim Akdağ ile (P) buldu.

Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 55'e çıkardı ve ligde 4. sırada kendine yer buldu. Öte yandan bordo mavililer, lider Beşiktaş ile olan puan farkını 8'e indirdi. Ankaragücü ise 29 puanla 17. sırada yer aldı.

Trabzonspor, 32. haftada Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (1. YARI)

8. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sağ taraftan ceza alanı son çizgisine doğru inen Djaniny'in şutunda kaleci Friedrich'den dönen topu Ekuban, tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0

22. dakikada Nwakaeme'nin şık pasında savunmanın arkasında topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağa vuramayınca kaleci Friedrich, tehlikeyi yatarak önledi.

23. dakikada Endri Çekici'nin şutunda savunmaya çarpan top ceza alanı içinde Geraldo'nun önüne doğru düştü. Bu futbolcu Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada İbrahim Akdağ, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın ters köşesinden filelere göndererek beraberliği sağladı: 1-1

28. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Djaniny'in pasında yakın mesafede dönerek Kulusic'den sıyrılan Ekuban, topu kaleci Friedrich'in solundan filelere göndererek kendisi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1

30. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda Sarlija'dan topu kaparak ceza alanına taşıyan Djaniny, kaleci Friedrich'ten sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1

33. dakikada Bakasetas'ın pasında arka direkte Djaniny'in şutunda kaleci Friedrich, topu güçlükle kornere çeldi.

38. dakikada Ankaragücü'nde sakatlanan Friedrich'in yerine Korcan Çelikay, oyuna dahil oldu.

45+3. dakikada Geraldo'nun sağdan ortasında, Endri Çekiçi'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol direk dibinden topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



(2. YARI BİRAZDAN)



