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Son dakika spor haberleri: 2 pozisyonda penaltı bekledi! İşte o anlar

'in 31. haftasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadelede bordo-mavili takım, 2 pozisyonda penaltı itirazında bulundu. İşte o anlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 20:30 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 20:54
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor 2 pozisyonda penaltı bekledi! İşte o anlar

'un ile kozlarını paylaştığı maçta penaltı tartışmaları yaşandı. Bordo-mavililer, üst üste yaşanan 2 pozisyonda maçın hakemi 'e penaltı itirazında bulundu.

İlk olarak 49. dakikada ceza sahası içinde elle ihlal yapıldığı şeklinde itiraz eden Trabzonsporlu oyuncular, bu pozisyonun hemen ardından 'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, her iki pozisyonda da oyunu devam ettirdi.

İşte o anlar...



Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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