Son dakika spor haberleri: Trabzonspor 2 pozisyonda penaltı bekledi! İşte o anlar

Trabzonspor'un MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştığı maçta penaltı tartışmaları yaşandı. Bordo-mavililer, üst üste yaşanan 2 pozisyonda maçın hakemi Zorbay Küçük'e penaltı itirazında bulundu.

İlk olarak 49. dakikada ceza sahası içinde elle ihlal yapıldığı şeklinde itiraz eden Trabzonsporlu oyuncular, bu pozisyonun hemen ardından Caleb Ekuban'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, her iki pozisyonda da oyunu devam ettirdi.

İşte o anlar...







Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır