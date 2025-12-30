CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Genç güreşçiler şampiyona biletini aldı!

Genç güreşçiler şampiyona biletini aldı!

Manisa’da düzenlenen Okul Sporları Güreş Gençler (A) Grup Müsabakaları’nda 22 ilden 284 sporcu, Türkiye Şampiyonası’na katılabilmek için mücadele etti. Üç gün süren organizasyonda serbest stil ve grekoromen kategorilerinde dereceye giren sporcular madalyalarını alarak şampiyona bileti kazandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 09:26
Genç güreşçiler şampiyona biletini aldı!

Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Güreş Gençler (A) Grup Müsabakaları'nda 22 ilden 284 sporcu Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için mücadele etti, dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Güreş Gençler (A) Grup Müsabakaları, Manisa'da tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Akhisar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve üç gün süren organizasyona 22 farklı ilden 284 sporcu katıldı. Serbest Stil ve Grekoromen kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli karşılaşmaların yaşandığı müsabakalar, güreş severlerden yoğun ilgi gördü.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri; Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, İşletmeler Birimi Şube Müdürü Özcan Özen, müsabaka hakemleri ve antrenörler tarafından takdim edildi. Dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

SERBEST STİL DERECELERİ ŞÖYLE OLUŞTU:

45 kg: 1. Harun Yiğit Aliakar (İstanbul), 2. Berat Namutli (Bursa), 3. Bekir Şafak Yılmaz (İstanbul)

48 kg: 1. Ata Etci (Isparta), 2. Hüseyin Türkel (İzmir), 3. Atakan Ertürk (İzmir) - Muhammed Arif Arvas (İstanbul)

51 kg: 1. İbrahim Ceylan (İzmir), 2. Musaddin Gaydargil (Bursa), 3. Veli Geriş (Antalya) - Muhammed Mustafa Koca (İstanbul)

55 kg: 1. Yakup Kıcık (Afyonkarahisar), 2. Talha Kayahan (İzmir), 3. Umut Can Adsız (Bursa) - Mehmet Ali Güler (Yalova)

60 kg: 1. Muhammed Mustafa Alpar (Afyonkarahisar), 2. Ömer Çiftçi (Kocaeli), 3. Tuğrul Demirci (Bursa) - Muhammed Kızıldoğan (Antalya)

65 kg: 1. Beytullah Burak Bilgen (Bursa), 2. Hakan Şahin (İstanbul), 3. Faruk Çiftçi (Kocaeli) - Berkay Ünal (İstanbul)

71 kg: 1. Osman Kaplan (Afyonkarahisar), 2. Tarık Emin Kaymak (Afyonkarahisar), 3. Ali Ekber Safarov (Kocaeli) - Muhammet Mustafa Kalyon (Yalova)

80 kg: 1. Işık Çetin Bayrakdar (Bursa), 2. Yusuf Türkmen (Afyonkarahisar), 3. Cemal Yiğit Purcu (Afyonkarahisar) - Ercan Bakan (Denizli)

92 kg: 1. Said Rıza (Bursa), 2. Mehmet Akif Kara (Bursa), 3. Süleyman Cerit (Afyonkarahisar) - Bedel Şimşek (İzmir)

110 kg: 1. Yiğit Aktaş (Afyonkarahisar), 2. Yusuf İslam Bakay (Antalya), 3. Cihan Coşkun (Kocaeli) - Ali Eren Kılıç (İstanbul)

GREKOROMEN STİL DERECELERİ İSE ŞÖYLE:

45 kg: 1. Enes Aygün (İstanbul), 2. Emirhan Çelik (Bursa)

48 kg: 1. Muhammed Enes Azboy (İzmir), 2. Berat Topkara (İstanbul), 3. Davut Akın (İzmir)

51 kg: 1. Yiğit Abdullah Bağış (Muğla), 2. Sertan Anıl Oktay (Bursa)

55 kg: 1. Polat Can Karadeniz (İzmir), 2. Yusuf Olgun (Bursa), 3. Cuma Hanelçi (Muğla) - Hamza Hüseyin Akyaylan (Afyonkarahisar)

60 kg: 1. Furkan Önder (Sakarya), 2. İrfan Develi (Muğla), 3. Hamza Yüksel (İzmir) - Taylan Karausta (Eskişehir)

65 kg: 1. Sait İbrahim Görür (Sakarya), 2. Yusuf Özgül (Aydın), 3. Emirhan Gülmez (İstanbul) - Ümit Kocagöbek (Kütahya)

71 kg: 1. Onur Kara (İzmir), 2. Said Ada (Kütahya), 3. Bedil Altovai (İstanbul) - Yusuf Küspeci (Muğla)

80 kg: 1. Hikmet Erdem Sucu (Denizli), 2. Muhammet Asaf Rüstemoğlu (Muğla), 3. Neşet Kayra Arıcı (İzmir) - Muhammed Talha Demir (İzmir)

92 kg: 1. Fatih Büyüktemiz (İzmir), 2. Selahattin Kahraman (Denizli), 3. Emre Kıral (Balıkesir) - Süleyman Baran Özpay (Denizli)

110 kg: 1. Miraç Akın Akarsu, 2. Berat Çağlar (İzmir), 3. Abdullah Fatih Alış (İzmir) - Eymen Özcan (İstanbul)

Müsabakalar, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

