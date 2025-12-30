HaberlerGalatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için B planı hazır! Ugarte olmazsa o yıldız gelecek
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın orta saha transferinde Ederson ve Onyedika maliyet engeline takıldı, Ugarte görüşmeleri ise sürüyor. Sarı-kırmızılılarda alternatif isim olarak Feyenoord'un yıldızı Timber öne çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Ara transfer döneminde direkt ilk 11'e etki edebilecek bir merkez orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefleyen Galatasaray, arayışlarını hız kesmeden sürdürüyor. Ancak listedeki bazı isimler yüksek bonservis beklentileri nedeniyle şimdilik devre dışı kaldı.
Sarı-kırmızılıların gündemindeki Ederson için kulübü Atalanta, kapıyı 40 milyon eurodan açtı. Bu sezon 17 maçta forma giyip ilk 11'in değişmezi olan Ederson için İtalyan ekibinin, mecburi satın alma opsiyonlu kiralama formülüne sıcak bakmadığı öğrenildi.
Yaz transfer döneminde de ilgi gösterilen Raphael Onyedika cephesinde ise Club Brugge'ün 25–30 milyon euro aralığındaki talebi, bu seçeneği de zorlaştırdı.
Bu tabloda Manuel Ugarte öne çıkıyor. Manchester United ile temaslarını sürdüren Galatasaray, UEFA'nın yüzde 70'lik kadro maliyeti kriteri ve İngiliz kulübünün kiralama ihtimaline tamamen kapalı olmaması nedeniyle bu transferde pazarlıkları yoğunlaştırdı. Ancak olası bir pürüz ihtimaline karşı B planı da hazır.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre alternatif isim olarak Feyenoord forması giyen Quinten Timber dikkat çekiyor. Performansı beğenilen 23 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, sarı-kırmızılıları harekete geçirdi. Galatasaray'ın, Hollanda ekibiyle kısa süre içinde temas kurması bekleniyor.
Bu sezon Feyenoord'da 22 maça çıkan Quinten Timber, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.