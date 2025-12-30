CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için B planı hazır! Ugarte olmazsa o yıldız gelecek

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için B planı hazır! Ugarte olmazsa o yıldız gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın orta saha transferinde Ederson ve Onyedika maliyet engeline takıldı, Ugarte görüşmeleri ise sürüyor. Sarı-kırmızılılarda alternatif isim olarak Feyenoord'un yıldızı Timber öne çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 09:07
TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için B planı hazır! Ugarte olmazsa o yıldız gelecek

Ara transfer döneminde direkt ilk 11'e etki edebilecek bir merkez orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefleyen Galatasaray, arayışlarını hız kesmeden sürdürüyor. Ancak listedeki bazı isimler yüksek bonservis beklentileri nedeniyle şimdilik devre dışı kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için B planı hazır! Ugarte olmazsa o yıldız gelecek

Sarı-kırmızılıların gündemindeki Ederson için kulübü Atalanta, kapıyı 40 milyon eurodan açtı. Bu sezon 17 maçta forma giyip ilk 11'in değişmezi olan Ederson için İtalyan ekibinin, mecburi satın alma opsiyonlu kiralama formülüne sıcak bakmadığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için B planı hazır! Ugarte olmazsa o yıldız gelecek

Yaz transfer döneminde de ilgi gösterilen Raphael Onyedika cephesinde ise Club Brugge'ün 25–30 milyon euro aralığındaki talebi, bu seçeneği de zorlaştırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için B planı hazır! Ugarte olmazsa o yıldız gelecek

Bu tabloda Manuel Ugarte öne çıkıyor. Manchester United ile temaslarını sürdüren Galatasaray, UEFA'nın yüzde 70'lik kadro maliyeti kriteri ve İngiliz kulübünün kiralama ihtimaline tamamen kapalı olmaması nedeniyle bu transferde pazarlıkları yoğunlaştırdı. Ancak olası bir pürüz ihtimaline karşı B planı da hazır.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için B planı hazır! Ugarte olmazsa o yıldız gelecek

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre alternatif isim olarak Feyenoord forması giyen Quinten Timber dikkat çekiyor. Performansı beğenilen 23 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, sarı-kırmızılıları harekete geçirdi. Galatasaray'ın, Hollanda ekibiyle kısa süre içinde temas kurması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için B planı hazır! Ugarte olmazsa o yıldız gelecek

Bu sezon Feyenoord'da 22 maça çıkan Quinten Timber, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

