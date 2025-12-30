TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da orta saha için B planı hazır! Ugarte olmazsa o yıldız gelecek

Bu tabloda Manuel Ugarte öne çıkıyor. Manchester United ile temaslarını sürdüren Galatasaray, UEFA'nın yüzde 70'lik kadro maliyeti kriteri ve İngiliz kulübünün kiralama ihtimaline tamamen kapalı olmaması nedeniyle bu transferde pazarlıkları yoğunlaştırdı. Ancak olası bir pürüz ihtimaline karşı B planı da hazır.