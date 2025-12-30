TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’dan Nwaiwu için son teklif! O rakamın üstüne çıkılmayacak

Ara transfer döneminde önceliğini stoper hattına veren Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin hazırladığı listede ilk sırada yer alan Chibuike Nwaiwu için girişimlerini sürdürüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre bordo-mavililer, Nijeryalı savunmacının kulübü Wolfsberger AC ile bir görüşme daha gerçekleştirerek son teklifini iletti. Karadeniz ekibi, bonuslarla birlikte toplam 7 milyon Euro'luk bonservis bedelinin tavan olduğunu net şekilde ifade etti ve bu rakamın üzerine çıkılmayacağını karşı tarafa bildirdi.

22 yaşındaki stoper bu sezon Wolfsberger formasıyla 16 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.