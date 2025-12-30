CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’dan Nwaiwu için son teklif! O rakamın üstüne çıkılmayacak

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Savunmaya takviye planlayan Trabzonspor, Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki stoper Chibuike Nwaiwu için bonuslarla birlikte 7 milyon Euro’luk son teklifini iletti. Bordo-mavililer bu rakamın üzerine çıkmayacak. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 09:44
Ara transfer döneminde önceliğini stoper hattına veren Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin hazırladığı listede ilk sırada yer alan Chibuike Nwaiwu için girişimlerini sürdürüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre bordo-mavililer, Nijeryalı savunmacının kulübü Wolfsberger AC ile bir görüşme daha gerçekleştirerek son teklifini iletti. Karadeniz ekibi, bonuslarla birlikte toplam 7 milyon Euro'luk bonservis bedelinin tavan olduğunu net şekilde ifade etti ve bu rakamın üzerine çıkılmayacağını karşı tarafa bildirdi.

22 yaşındaki stoper bu sezon Wolfsberger formasıyla 16 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.

