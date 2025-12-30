Tanzanya-Tunus CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Tanzanya-Tunus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fas'ın başkenti Rabat'ta oynanacak olan kritik Tanzanya-Tunus eşleşmesi, taktiksel disiplin ile fiziksel direncin mücadelesine sahne olacak. Teknik direktör Miguel Ángel Gamondi yönetimindeki Tanzanya, Tunus savunmasını aşarak tarihinin en önemli galibiyetlerinden birini almayı planlıyor. Diğer tarafta Tunus, Nijerya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından bu maçı telafi fırsatı olarak görüyor. Savunma güvenliğini ön planda tutan Tunus ekibi, orta sahadaki tecrübeli isimleriyle oyunu kontrol edip sonuca gitmeyi amaçlıyor. İşte Tanzanya-Tunus maçı detayları...

TANZANYA-TUNUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tanzanya-Tunus maçı 30 Aralık Salı günü oynanacak. Rabat'ta, Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadele Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak.

TANZANYA-TUNUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Tanzanya-Tunus maçı Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

TANZANYA-TUNUS MUHTEMEL 11'LER

Tanzanya: Foba; Hussein, Hamad, Nwamnyeto, Mnoga; Msuva, Msanga, Salum, Miroshi, Allarakhia; John

Tunus: Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Sassi, Mejbri, Skhiri; Achouri, Mastouri, Tounekti