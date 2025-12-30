CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Tanzanya-Tunus CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tanzanya-Tunus CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Tanzanya, sahasında grubun güçlü ekiplerinden Tunus’u konuk ediyor. Ligde topladığı 1 puanla 3. sırada yer alan ve gruptan çıkma umutlarını sürdürmek için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Tanzanya, güçlü rakibi karşısında sürpriz arıyor. 3 puanla 2. sırada yer alan Tunus ise, gruptan 1 puanla ayrılmayı hedefliyor. C Grubu’ndaki tüm dengeleri değiştirecek olan Tanzanya-Tunus maçının detayları haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 09:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tanzanya-Tunus CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tanzanya-Tunus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fas'ın başkenti Rabat'ta oynanacak olan kritik Tanzanya-Tunus eşleşmesi, taktiksel disiplin ile fiziksel direncin mücadelesine sahne olacak. Teknik direktör Miguel Ángel Gamondi yönetimindeki Tanzanya, Tunus savunmasını aşarak tarihinin en önemli galibiyetlerinden birini almayı planlıyor. Diğer tarafta Tunus, Nijerya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından bu maçı telafi fırsatı olarak görüyor. Savunma güvenliğini ön planda tutan Tunus ekibi, orta sahadaki tecrübeli isimleriyle oyunu kontrol edip sonuca gitmeyi amaçlıyor. İşte Tanzanya-Tunus maçı detayları...

TANZANYA-TUNUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tanzanya-Tunus maçı 30 Aralık Salı günü oynanacak. Rabat'ta, Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadele Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak.

TANZANYA-TUNUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Tanzanya-Tunus maçı Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

TANZANYA-TUNUS MUHTEMEL 11'LER

Tanzanya: Foba; Hussein, Hamad, Nwamnyeto, Mnoga; Msuva, Msanga, Salum, Miroshi, Allarakhia; John

Tunus: Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Sassi, Mejbri, Skhiri; Achouri, Mastouri, Tounekti

ASpor CANLI YAYIN

Lewa transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı!
F.Bahçe'den transferde stratejik hamle! El Karouani böyle bitecek
DİĞER
Süper Lig’in yıldızına Beşiktaş ve Trabzonspor kancası!
Şehitlere veda: Yalova'da tören düzenleniyor
F.Bahçe'den transferde ters köşe! Yeni golcü...
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den transferde stratejik hamle! El Karouani böyle bitecek F.Bahçe'den transferde stratejik hamle! El Karouani böyle bitecek 10:06
Serdal Adalı'dan ziyaret! Serdal Adalı'dan ziyaret! 10:05
Beşiktaş’ta milli yıldız için geri sayım! Beşiktaş’ta milli yıldız için geri sayım! 09:58
3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası! 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası! 09:45
Fırtına'dan Nwaiwu için son teklif! Fırtına'dan Nwaiwu için son teklif! 09:44
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca! 09:33
Daha Eski
Beşiktaş’tan forvet planı! Beşiktaş’tan forvet planı! 09:28
F.Bahçe'den transferde ters köşe! Yeni golcü... F.Bahçe'den transferde ters köşe! Yeni golcü... 09:28
Genç güreşçiler mindere çıktı! Genç güreşçiler mindere çıktı! 09:26
Tanzanya-Tunus maçı detayları! Tanzanya-Tunus maçı detayları! 09:25
G.Saray'da orta saha için B planı hazır! G.Saray'da orta saha için B planı hazır! 09:07
Aşkın Demir görevini bırakıyor! Aşkın Demir görevini bırakıyor! 09:00