Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Yeni golcü...

Yeni Asır'ın haberine göre, ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Alexander Sörloth'dan olumsuz haber gelmesi halinde Atalanta forması giyen Gianluca Scamacca'ya yöneleceği belirtildi.

1.95 boyundaki İtalyan forvet, bu sezon geride kalan süreçte Atalanta formasıyla 16 karşılaşmada forma giyerken rakip ağları 6 kez havalandırdı, 1 de asist yaptı.