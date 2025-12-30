Fenerbahçe'den transferde ters köşe! Yeni golcü...
Fenerbahçe'de forvet arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı lacivertliler ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala hedeflediği isimleri kadrosuna katabilmek için görüşmelerini sıklaştırdı.
Bu doğrultuda yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco'nun isteğiyle hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.
Yeni Asır'ın haberine göre, ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Alexander Sörloth'dan olumsuz haber gelmesi halinde Atalanta forması giyen Gianluca Scamacca'ya yöneleceği belirtildi.
1.95 boyundaki İtalyan forvet, bu sezon geride kalan süreçte Atalanta formasıyla 16 karşılaşmada forma giyerken rakip ağları 6 kez havalandırdı, 1 de asist yaptı.
İtalya Milli Takımı'nda da 22 kez görev alan oyuncu 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında İngiliz ekibi West Ham United ekibinde de görev yapmıştı.
26 yaşındaki forvetle Juventus'un da ilgilendiği yazılmıştı. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayının sonuna kadar devam ediyor.