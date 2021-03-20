Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'da Ankaragücü maçında Djaniny'den bir ilk!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 sona ererken Fırtına'nın golcü futbolcusu Djaniny, ilk kez bir maçta takımına hem gol hem asist katkısı verdi. Yeşil Burun Adalı futbolcu takımının 3. golünü atarken, Ekuban'ın attığı golde ise asisti yaptı. | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 sona ererken Fırtına'nın golcü futbolcusu Djaniny, ilk kez bir maçta takımına hem gol hem asist katkısı verdi. Yeşil Burun Adalı futbolcu takımının 3. golünü atarken, Ekuban'ın attığı golde ise asisti yaptı.