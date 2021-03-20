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Son dakika TS haberleri | 'da maçında Djaniny'den bir ilk!

'in 31. haftasında sahasında MKE ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 sona ererken 'nın golcü futbolcusu Djaniny, ilk kez bir maçta takımına hem gol hem asist katkısı verdi. Yeşil Burun Adalı futbolcu takımının 3. golünü atarken, Ekuban'ın attığı golde ise asisti yaptı. | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 20:45
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'da Ankaragücü maçında Djaniny'den bir ilk!
'in 31. haftasında sahasında MKE ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 sona ererken 'nın golcü futbolcusu Djaniny, ilk kez bir maçta takımına hem gol hem asist katkısı verdi. Yeşil Burun Adalı futbolcu takımının 3. golünü atarken, Ekuban'ın attığı golde ise asisti yaptı.
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