Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Ankaragücü maçı sonrası Abdullah Avcı: Bize verilen fırsatı değerlendirdik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Kendilerine verilen fırsatı değerlendirdiklerini belirten Avcı, yıldız kaleci Uğurcan Çakır'a da ayrı parantez açtı.

İşte o sözler...



Abdullah Avcı: 4-1, net galibiyet ama oyunun içinde aksiyonların ve dalgalanmaların olduğu zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ligin iyi ve çıkış yapan takımlarından bir tanesi Ankaragücü, geriye düşünce pozisyon da çıkarttılar. Uğurcan çok önemli kurtarışlarda devreye girdi.

Hayat sana her zaman fırsat veriyor. Bugün de bize verilen fırsatı değerlendirildik. Dün Galatasaray'ın mağlup olması, yarınki derbi... İlk 4'te nereyi zorlayabiliriz, bunu düşünüyoruz. Umarım karşılığını alırız.