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Son dakika spor haberleri: maçı sonrası : Bize verilen fırsatı değerlendirdik

'in 31. haftasında sahasında konuk ettiği MKE 'nü 4-1 mağlup eden , ligde 2 hafta sonra kazandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör , 'ın performansını övdü ve ilk 4'te zorlayabilecekleri yeri düşündüklerini belirtti. İşte o açıklamalar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 21:32 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 21:39
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Ankaragücü maçı sonrası Abdullah Avcı: Bize verilen fırsatı değerlendirdik

Teknik Direktörü , MKE galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Kendilerine verilen fırsatı değerlendirdiklerini belirten Avcı, yıldız kaleci 'a da ayrı parantez açtı.

İşte o sözler...

Abdullah Avcı: 4-1, net galibiyet ama oyunun içinde aksiyonların ve dalgalanmaların olduğu zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Ligin iyi ve çıkış yapan takımlarından bir tanesi Ankaragücü, geriye düşünce pozisyon da çıkarttılar. çok önemli kurtarışlarda devreye girdi.

Hayat sana her zaman fırsat veriyor. Bugün de bize verilen fırsatı değerlendirildik. Dün Galatasaray'ın mağlup olması, yarınki derbi... İlk 4'te nereyi zorlayabiliriz, bunu düşünüyoruz. Umarım karşılığını alırız.

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