Duraklama devri

BİR İSABETLİ ORTA
Kalesinde birkaç net pozisyon da veren bordo-mavili takım, rakip kaleye ilk ve tek isabetli şutunu, 65'te giren Flavio'nun 72'de vuruşu ile elde etti. Fırtına, 90 dakikada yaptığı dokuz ortanın da sadece birinde isabet sağlayabildi. Geçen haftaki 3-1'lik Alanya mağlubiyeti sonrası zihinsel olarak yarıştan koptuğu gözlemlenen Trabzonsporlu futbolcuların konsantrasyon sorunu yaşadığı net şekilde görülüyor.
Trabzonspor, Aralık 2020'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında puan kaybetti.
Fırtına, üç sezondur Erzurum'dan gol yemiyor. Bordomavililer, Dadaş'a konuk olduğu dört maçın üçünü kazandı, bu periyotta dokuz gol attı.