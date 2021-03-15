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Duraklama devri

Son üç maçın ikisini kaybeden Fırtına, dün de tek isabetli şut çekebildiği karşılaşmada Dadaş ile berabere kalarak zirve yolunda bir yara daha aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 22:33 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Duraklama devri
Teknik direktör Abdullah Avcı ile şahlanan ve yedide yedi yaparak müthiş bir çıkış gösteren ama son üç maçının ikisini kaybeden , dün de 'a iki puan kaptırarak zirve yarışında bir yara daha aldı. Son derece etkisiz, verimsiz ve pozisyonsuz geçen karşılaşmanın ilk devresinde isabetli şut bile atamayan Karadeniz devi, ikinci yarıda biraz kımıldasa da bu gol bulması için yeterli olmadı.

BİR İSABETLİ ORTA
Kalesinde birkaç net pozisyon da veren bordo-mavili takım, rakip kaleye ilk ve tek isabetli şutunu, 65'te giren Flavio'nun 72'de vuruşu ile elde etti. Fırtına, 90 dakikada yaptığı dokuz ortanın da sadece birinde isabet sağlayabildi. Geçen haftaki 3-1'lik Alanya mağlubiyeti sonrası zihinsel olarak yarıştan koptuğu gözlemlenen Trabzonsporlu futbolcuların konsantrasyon sorunu yaşadığı net şekilde görülüyor.


Trabzonspor, Aralık 2020'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında puan kaybetti.
Fırtına, üç sezondur Erzurum'dan gol yemiyor. Bordomavililer, Dadaş'a konuk olduğu dört maçın üçünü kazandı, bu periyotta dokuz gol attı.

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