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'un ilk yenilgisi 'den!

Sahasında 'ye 1-0 mağlup olan 'un 7 maçlık galibiyet ve 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. ayrıca 4 maç sonra kalesinde gol görürken 2021'deki ilk yenilgisini de almış oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 11:08
Trabzonspor'un ilk yenilgisi Fenerbahçe'den!

'de 'ye dün sahasında 1-0 mağlup olan , 2021 yılındaki ilk yenilgisini aldı.

2021 yılında daha önce oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmeyen bordo-mavililer, ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında yaşadı.

ekibi, bu yıl 11 lig maçında 9 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.

AVCI İLE İKİ YENİLGİ BÜYÜK MAÇLARDA

Teknik direktör Abdullah yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla kötü günleri geride bırakarak zirve yarışında kendine yer bulan Trabzonspor, büyük maçlarda ise zorlandı.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken sahasında 'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde üç büyük maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

18 MAÇTA 2 YENİLGİ

Trabzonspor, yönetiminde 18 lig maçında 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, 13 maçtan galibiyetle ayrılırken 3 maçta da berabere kaldı.

En son yenilgisini ligde 26 Aralık 2020 tarihinde alan bordo-mavililerin, 65 gün süren 10 maçlık yenilmezlik serisi de Fenerbahçe maçıyla noktalandı.

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