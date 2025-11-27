Breidablik-Samsunspor MAÇI CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Samsunspor, İzlanda ekibi Breidablik ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Avrupa arenasında liderliğini sürdürmek isteyen Kırmızı Şimşekler'in bu kritik mücadelesini canlı olarak takip edebilirsiniz.
BREIDABLIK-SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Breidablik: Einarsson, Valgeirsson, Muminović, Margeirsson, Ingvarsson, Gunnlaugsson, Einarsson, Lúðvíksson, Ómarsson, Bjarnason, Thorsteinsson
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Makoumbou, Holse, Emre Kılınç, Musaba, Mouandilmadji
BREIDABLIK-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında oynanan Breidablik-Samsunspor maçı saat 23.00'te başladı. BREIDABLIK-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan Breidablik-Samsunspor maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.