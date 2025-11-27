CANLI SKOR ANA SAYFA
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında sahasında Macar ekibi Ferencvaros'u konuk ediyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 19:56 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 20:00
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco: Sabırsızlanıyoruz!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında sahasında Macar ekibi Ferencvaros'u konuk ediyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

Kolay maç diye bir şey yok, bunu lig için de söylüyoruz, Avrupa için de... Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. 10 puanları var, sıralamada yukarıdalar. Biz de yukarılara çıkmak, daha fazla puan toplamak istiyoruz. Bunun için her şeyi yapacağız.

Akademiye yaptığım ziyaret önemliydi. Altyapı çok önemli ve iyi bir altyapımız var. Orada iyi bir enerjimiz var. İyi iş çıkarılıyor orada. Oraya yapılan ziyaretler kıymetlidir. A takıma oyuncular, teknik direktörler gelir gider ama altyapı hep oradadır. Altyapılar bu nedenle çok önemlidir.

F.Bahçe-Ferencvaros | CANLI
