EuroLeague'den skandal karar! Maçlar yeniden İsrail'de oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası
EuroLeague yönetimi skandal bir karara imza attı ve "dönüş planı" adını verdikleri yönetmelikle maçların tekrar İsrail'de oynanmasına karar verdiklerini açıkladı. Peki, Türk takımlarının İsrail ekipleriyle oynayacağı maçları ne olacak? İşte yanıtı...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 20:53
Rus ekiplerini vakit kaybetmeden men eden ancak Gazze'de soykırım yapan İsrail'e herhangi bir ambargo uygulamayan EuroLeague'den skandal bir karar daha geldi.

EuroLeague yönetimi yayınladığı resmi açıklamada, yapılan kapsamlı bir güvenlik incelemesinin ardından Aralık ayında müsabakaların İsrail'e geri dönmesinin onaylandığını duyurdu.

Buna göre, Aralık ayından itibaren İsrail takımları iç saha maçlarını kendi ülkelerinde oynayacak.

TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARI NE OLACAK?

Öte yandan, EuroLeague, İsrail takımlarının kendi sahasında oynaması gereken maçlar için misafir takımlar ve onların yerel otoriteleri tarafından verilecek kararlara göre hareket etme kararı aldı.

Türk takımlarının bu karşılaşmaları, iç saha maçlarında olduğu gibi tarafsız sahada oynaması bekleniyor. Bu durumda ilgili müsabakalardan doğan maliyetler ev sahibi takım tarafından karşılanacak.

İşte EuroLeague tarafından konuyla ilgili yayınlanan resmi açıklama:

"EuroCup ve EuroLeague maçları sırasıyla 9 ve 11 Aralık tarihlerinde İsrail'de yeniden başlayacak

Euroleague Commercial Assets (ECA) üye kulüpleri, 27 Kasım Perşembe günü bir araya gelerek İsrail'deki mevcut durumu değerlendirdi. Toplantı, 21 Ekim'de yapılan ve 1 Aralık'ın ülkede maçların yeniden başlaması için geçici tarih olarak belirlendiğini duyuran açıklamayı takiben gerçekleştirildi.

Toplantı sırasında kulüplere, geçen hafta Euroleague Basketball (EB) heyetinin İsrail'e yaptığı resmi ziyaret hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Ziyaret kapsamında, mevcut koşulların ve uygulanacak güvenlik önlemlerinin ve koşullarının kapsamlı bir yerinde incelemesi ile çeşitli hükümet kurumlarıyla resmi toplantılar gerçekleştirildi. Kulüpler ayrıca, izleme aşaması boyunca aktif olarak yer alan ve bilgilendirilen ELPA, EHCB ve UEBO dahil olmak üzere yerel ve uluslararası yetkililer, ziyaret eden takımlar ve tüm ilgili kuruluşlarla EB tarafından yürütülen en son görüşmeleri de gözden geçirdi.

Euroleague Basketball, dikkatli bir değerlendirmenin ardından, geri dönüş planını devreye sokmaya ve EuroCup'ın 10. haftası ve EuroLeague'in 15. haftası ile İsrail'de maçlara devam etmeye karar verdi. Ekim 2023'ten bu yana İsrail'de oynanacak ilk maç, 9 Aralık'ta Hapoel Jerusalem'in EuroCup'ta Veolia Towers Hamburg'u ağırlayacağı maç olacak. EuroLeague, 11 Aralık'ta Maccabi ve ASVEL arasındaki maçla geri dönecek, Hapoel Tel Aviv ise 16 Aralık'ta Kızılyıldız'a karşı evinde ilk maçını oynayacak.

Euroleague Basketball, tüm katılımcıların güvenliği ve sağlığını sağlamak için gelişmeleri yakından takip etmeye ve yerel ve uluslararası yetkililer, misafir takımlar ve ilgili tüm kuruluşlarla sürekli iletişim halinde olmaya devam edecek. Bu bağlamda, EB yönetimi tarafından sunulan geri dönüş planı, ulusal takımların İsrail'e seyahatleri ile ilgili ulusal hükümetin önerileri veya kısıtlamaları ile tam işbirliği ve uyum içinde olmayı taahhüt etmektedir."

