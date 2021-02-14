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basınında gündem 'un yıldızı Bakasetas! "Durdurulamıyor"

'in 25. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. 'nın golü Bakasetas'tan geldi. basını son 4 karşılaşmada 3 gol atan yıldız futbolcu ile ilgili övgü dolu sözleri manşetlere taşıdı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 12:24 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 12:40
Yunan basınında gündem Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas! "Durdurulamıyor"

'in 21. haftasında sahasında ile kozlarını paylaştı.

Bordo-mavililer Bakasetas'ın attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Devre arası transfer döneminde 'dan 3.5 milyon Euro karşılığında 'ya imza atan 10 numara Trabzonspor formasıyla çıktığı 4 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı.

KİLİT AÇICI

Bakasetas, Trabzonspor'un kazandığı son 3 karşılaşmanın 3'ünde de kilidi açan isim olmayı başardı.

YUNANİSTAN'DA MANŞETLERDE

Bakasetas'ın performansı 'da da gündem oldu. 27 yaşındaki futbolcu için övgü dolu ifadeler kullanıldı.

sitesi, "Tatos alev aldı" manşetini atarken sitesi, "Durdurulamayan Bakasetas" ifadelerini kullandı.

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