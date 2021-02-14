Yunan basınında gündem Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas! "Durdurulamıyor"

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.

Bordo-mavililer Bakasetas'ın attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Devre arası transfer döneminde Alanyaspor'dan 3.5 milyon Euro karşılığında Fırtına'ya imza atan 10 numara Trabzonspor formasıyla çıktığı 4 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı.

KİLİT AÇICI

Bakasetas, Trabzonspor'un kazandığı son 3 karşılaşmanın 3'ünde de kilidi açan isim olmayı başardı.

YUNANİSTAN'DA MANŞETLERDE

Bakasetas'ın performansı Yunanistan'da da gündem oldu. 27 yaşındaki futbolcu için övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Sportdog sitesi, "Tatos alev aldı" manşetini atarken TO10 sitesi, "Durdurulamayan Bakasetas" ifadelerini kullandı.