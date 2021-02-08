Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır'a yakın takip!

'a yakın takip!

West Bromwich, Brighton ve Chelsea, başarılı eldiveni yakından izliyor. Sezon sonu 24 yaşındaki eldiven için iyi bir teklif gelebilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 22:28 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a yakın takip!

'da Onur Kıvrak'tan kaleyi devraldıktan sonra müthiş bir yükseliş yakalayan son 3 transfer döneminde Avrupa ekiplerini peşine takmış durumda.

Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a yakın takip!

24 yaşındaki eldiven bir kez daha Ada ekiplerinin gündemine girdi. Özellikle West Bromwich Albion ile Brighton, milli kaleciyi yakından takip ediyor. Bu iki ekibin scout ekipleri Karadeniz Fırtınası'nın maçlarını izleyerek sürekli rapor düzenliyorlar.

Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a yakın takip!

Beşiktaş maçındaki performansıyla bir kez daha herkesi kendine hayran bırakan bordo-mavili eldiven için sezon sonunda Premier Lig kulüplerinden güçlü teklifler gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a yakın takip!

Chelsea'nin de 'ı listesinde bulundurduğu öğrenildi.

Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a yakın takip!

EURO 2020 SONRASI OLUR

Fırtına'da yönetim milli formaya yakın olan 'ı EURO 2020 öncesi satmayı düşünmüyor. Burada oynarsa piyasasının yükseleceğini düşünen bordo-mavili idarecilerin beklentisi en az 20 milyon euro.

Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a yakın takip!

Daha önce Rennes 12 milyon euro önermiş ancak bu rakam düşük bulunduğu için geri çevrilmişti.

Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a yakın takip!

LİGİN EN İYİSİ

ligde en az 20 maçta forma giymiş kaleciler baz alındığında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim. Uğurcan yüzde 75 ile ilk basamakta yer

Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a yakın takip!

Ayaklarına da hakim olan yıldız eldiven 8.2 başarılı uzun top istatistiğiyle de zirvede.

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