Trabzonspor'da Onur Kıvrak'tan kaleyi devraldıktan sonra müthiş bir yükseliş yakalayan Uğurcan Çakır son 3 transfer döneminde Avrupa ekiplerini peşine takmış durumda.
Trabzonspor'da Onur Kıvrak'tan kaleyi devraldıktan sonra müthiş bir yükseliş yakalayan Uğurcan Çakır son 3 transfer döneminde Avrupa ekiplerini peşine takmış durumda.
24 yaşındaki eldiven bir kez daha Ada ekiplerinin gündemine girdi. Özellikle West Bromwich Albion ile Brighton, milli kaleciyi yakından takip ediyor. Bu iki ekibin scout ekipleri Karadeniz Fırtınası'nın maçlarını izleyerek sürekli rapor düzenliyorlar.
Beşiktaş maçındaki performansıyla bir kez daha herkesi kendine hayran bırakan bordo-mavili eldiven için sezon sonunda Premier Lig kulüplerinden güçlü teklifler gelmesi bekleniyor.
Chelsea'nin de Uğurcan Çakır'ı listesinde bulundurduğu öğrenildi.
EURO 2020 SONRASI OLUR
Fırtına'da yönetim milli formaya yakın olan Uğurcan Çakır'ı EURO 2020 öncesi satmayı düşünmüyor. Burada oynarsa piyasasının yükseleceğini düşünen bordo-mavili idarecilerin beklentisi en az 20 milyon euro.
Daha önce Rennes 12 milyon euro önermiş ancak bu rakam düşük bulunduğu için geri çevrilmişti.
LİGİN EN İYİSİ
Uğurcan Çakır ligde en az 20 maçta forma giymiş kaleciler baz alındığında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim. Uğurcan yüzde 75 ile ilk basamakta yer
Ayaklarına da hakim olan yıldız eldiven 8.2 başarılı uzun top istatistiğiyle de zirvede.