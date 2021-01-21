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Stada 3 metrelik büst

'nun girişine, bordomavili formaların sergilendiği dev büstler yaptırıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 21:06 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Stada 3 metrelik büst
'nun girişine, bordomavili formaların sergilendiği dev büstler yaptırıldı. Takımın bu sezon için giydiği beyaz, çubuklu ve efsane formaların yer aldığı 3 metre boyundaki büstler, stadyuma gelenleri karşılayacak. 'tan sorumlu yönetim kurulu üyesi , "Büstlerde sergilenecek formalarımız 12 metre kumaştan yapıldı. Heykeltıraşlar 3 ton kil kullandı ve 4 kat polyester ile güçlendirdi. Her biri 200 kilo" diye konuştu.
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