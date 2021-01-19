Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor Danny Rose için Tottenham'a resmi teklifte bulundu

Son dakika: için 'a resmi teklifte bulundu

Son dakika haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren , ekibi 'da forma giyen 'u yeniden gündemine aldı. Sol bekte 'dan beklediği katkıyı alamayan bordo-mavililer, hem İngiliz yıldıza hem de kulübüne resmi teklifte bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 14:28 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 14:46
Son dakika: Trabzonspor Danny Rose için Tottenham'a resmi teklifte bulundu

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen , teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda Hotspur'un yıldızı 'u gündemine almıştı. A Spor'un haberine göre bordo-mavililer, İngiliz sol bek için hem Tottenham'a hem de oyuncunun kendisine resmi teklifte bulundu.

Sezon başında transfer edilen 'dan yeterli katkıyı alamayan , Rose'u kadrosuna katarak sol bek bölgesini güçlendirmek istiyor.

Kariyeri boyunca dışına çıkmayan 30 yaşındaki futbolcu, 'da , Tottenham, , , ve 'da forma giydi. 'nun kadroda düşünmediği Rose, bu sezon Tottenham formasıyla sadece 2 maçta görev yapabildi.

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