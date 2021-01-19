Son dakika: Trabzonspor Danny Rose için Tottenham'a resmi teklifte bulundu

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Tottenham Hotspur'un yıldızı Danny Rose'u gündemine almıştı. A Spor'un haberine göre bordo-mavililer, İngiliz sol bek için hem Tottenham'a hem de oyuncunun kendisine resmi teklifte bulundu.

Sezon başında transfer edilen Marlon'dan yeterli katkıyı alamayan Fırtına, Rose'u kadrosuna katarak sol bek bölgesini güçlendirmek istiyor.

Kariyeri boyunca İngiltere dışına çıkmayan 30 yaşındaki futbolcu, Ada'da Leeds United, Tottenham, Peterborough, Bristol, Sunderland ve Newcastle United'da forma giydi. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Rose, bu sezon Tottenham formasıyla sadece 2 maçta görev yapabildi.